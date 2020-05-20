Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
20.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:27
İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
KUVVETLİ VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.