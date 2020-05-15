Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 9 - 13 derece artıyor! Yarınki hava durumu nasıl?

Hava sıcaklıkları 15 Mayıs ile birlikte mevsim normallerinin üzerinde hissedilecek. Meteoroloji vatandaşı sıcak havalarda Güneş çarpması nedeniyle uyararak önlem almalarını istedi. Bugüne kadar Mayıs ayında hissedilen sıcaklıkların en yükseğinin yaşanması ön görülüyor. Yurt genelinde 5 ila 9 derecelik artış gerçekleşecek.

ÇOCUK VE YAŞLILAR DİKKAT!

Meteoroloji, hafta sonundan itibaren başlayacak sıcaklıkların önceki dönemlere nazaran daha yüksek seviyeelre ulaşacağını belirterek vatandaştan önlem almasını istedi. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre:

''Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.''

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BATI KESİMLERDE SICAKLIK 9 İLE 13 DERECE ARTACAK

Hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisiyle 15 Mayıs isitbariyle önümüzdeki hafta sonuna kadar ki bir haftalık süreçte Türkiye'de yağış beklenmiyor. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan hava sıcaklıkları hissedilir derecede önümüzdeki hafta başına kadar artacak. Karadeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5 ila 9, batı bölgelerinde ise 9 ila 13 C derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MAYIS AYI SICAKLIK REKORU KIRILACAK

Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde son yılların en sıcak mayıs ayının yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı merkezlerde bu sıcaklıkların geçilebileceği ön görülüyor.

Hafta sonunda mevsim normallerinin üzerinde yaşanacak sıcaklık hafta başında Karadeniz kıyı illerinde azalmaya başlayacağı ve hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği, ancak yurdun diğer bölgelerinde önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde devam edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının 34,4 dereceye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bir haftalık sürede yağmur beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklıkların hissedilir derecede artarak hafta sonunda 32-34 dereceleri görmesi bekleniyor. Bugüne kadar İstanbul'da MAyıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 36,4 dereceydi. İstanbul'da ve Marmara bölgesinde hava sıcaklığının Pazartesi gününden itibaren azalarak normale döneceği tahmin ediliyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de de yağışsız bir hafta geçecek. Havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklığının 15 Mayıs ve hafta sonu hissedilir derecede artarak 37,6 dereceyi geçebileceği tahmin ediliyor.