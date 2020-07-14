- Mersin'de taciz duruşması öncesi arbede

3 kız kardeşin babalarını cinsel tacizle suçları davanın duruşması öncesi, taraflar adliye koridorunda bir birlerine saldırdı

MERSİN - Mersin'de 3 kız kardeşin babalarını cinsel tacizle suçladığı davanın duruşması öncesi, taraflar adliye koridorunda bir birlerine saldırdı. Çıkan arbede, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Yaşları 28 ile 34 arasında değişen 3 kız kardeşin, yıllarca babalarının cinsel istismarına maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi olmasıyla açılan davanın duruşması, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Tacizle suçlanan baba S.D.'nin tutuksuz yangılandığı davanın duruşması öncesi adliye koridorlarında karşı karşıya gelen taraflar, bir birlerine saldırdı.

Adliye koridorlarında yaşanan arbedede, taraflar sac saça baş başa birlerine girdi. Çıkan arbede, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

3 kız kardeş, babalarının yıllaca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerken, baba ise suçlamaları kabul etmeyerek, kızlarının kendisinden para koparmak istediğini öne sürdü.