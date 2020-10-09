Mersin'de 1203 yıllık ağacın zeytinleri kız öğrencilere burs olarak dönecek
09.10.2020 14:07 | Güncelleme: 09.10.2020 15:19
Mersin'in Mezitli ilçesinde, 1203 yıllık zeytin ağacı ve fidanlıktan toplanan zeytinlerden elde edilen gelirle kız öğrencilere burs verilecek.
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 2017'de "anıt ağaç" olarak tescillediği Demokrasi Meydanı'ndaki zeytin ağacı ve belediyenin zeytin fidanlığındaki ağaçların meyveleri, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafından toplanıyor. Zeytinyağına dönüştürülüp satışa sunulan üründen elde edilecek gelir, ilçede maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere burs olarak verilecek.