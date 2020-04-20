Mersedes Kadir'in ismi doğduğu sokağa verilecek

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi, vefatıyla herkesi üzüntüye boğan Malatya'nın renkli simalarından, Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı'nın ismini doğduğu sokağa verme kararı aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Mercedes Kadir'in Malatya'nın sembol isimlerinden olduğunu ifade ederek, "Tecde Mahallesi Musa Sokağında ki evinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve her gün sokaklarda uzun deyneğine bağladığı farklı süslemelerle dolaşan, konuşmaları, söylemleri, etrafına yaydığı pozitif enerji ile 7'den 70'e herkesin sevdiği ve sahiplendiği Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı'nın aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle Fatih Kaydı kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mercedes Kadir lakabıyla uzun yıllardır Malatya'nın ortak bir değeri olan, halkımızın her daim sahiplendiği, sadece Malatya'mızda değil Türkiye ve dünya çapında bilinen ve tanınan Fatih Kaydı'nın aramızdan ayrılması herkesi derin bir üzüntüye boğmuştur. Malatya sokakları Mercedes Kadir'in vefatıyla adeta öksüz kalmıştır. Mercedes Kadir bu dünyadan göç ederken arkasında asla unutulmayacak anılar bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Mercedes Kadir'in ismini Malatya'da ve Yeşilyurt'ta yaşatmanın borçları olduğunu belirten Çınar, " Vefat haberinin ardından kendi içimizde yaptığımız toplantı neticesinde Mercedes Kadir'in adını Yeşilyurt'umuzda yaşatmak için, ikamet ettiği mahalledeki sokağa Mercedes Kadir isminin verilmesine karar verdik. Belediye Meclisimizden alacağımız karar sonrasında Tecde Mahallesinde Fatih Kaydı ve ailesinin yaşadığı sokağa Mercedes Kadir ismini vererek, bu özel ve renkli simayı gelecek nesillere taşımış olacağız" diye konuştu.

(İHA)