Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın,...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir.
25.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:41
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir."