Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.
25.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:50
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir."