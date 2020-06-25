Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

25.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:50

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir."