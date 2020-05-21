Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir.

21.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:04

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir."