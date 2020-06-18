Malatya'da Mercedes sandığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tahtasının üstünde tüm gün Malatya'yı dolaşan ve halk arasında "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı'nın geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzmüştü. Peki, Mercedes Kadir kimdir? Mercedes Kadir ölüm sebebi nedir? Mercedes Kadir'in filmi ne zaman vizyona girecek?

MERCEDES KADİR KİMDİR?

Malatya'da hemen hemen her kesimin yakından tanıdığı bir isim olan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı, küçüklükten beri arabası zannettiği yaklaşık 3 metrelik sobası ile kenti dolaşıyordu. Sobasını çeşitli araç süsleri ile de süsleyen Mercedes Kadir, kentin adeta maskotu durumundaydı.

MERCEDES KADİR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Araba sandığı sopayla Malatya caddelerinde gün boyu dolaşan ve halkın 'Mercedes Kadir' olarak tanıdığı 34 yaşındaki Fatih Kaydı, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süre KOAH hastası olan Kaydı, daha önce de rahatsızlanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında kalmıştı. Kaydı'nın vefat haberinin ardından siyasetçisinden, bürokratına birçok isim sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, binlerce Malatyalı da vefat haberinin ardından başsağlığı dileklerini iletti.

MERCEDES KADİR'İN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Vefatı sonrası birçok siyasi ve bürokratın da taziye mesajı yayımladığı Kaydı'nın hayatının beyaz perdeye taşınması için de girişimler başladı. Malatyalı yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Mercedes Kadir'in hayatını çekmek için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Filmin senaryosunun hazır olduğunu ifade eden Şavata, Mercedes Kadir rolünü oynayacak ismin ise seçilme aşamasında olduğu ifade etti. Yakın zamanda bir anket düzenleyerek Mercedes Kadir rolünü oynayacak oyuncunun halk tarafından seçilmesini sağlayacaklarını belirten Şavata, Şafak Sezer, Cem Yılmaz, Ata Demirel, Ersin Korkut ve Onur Buldu isimlerinin anket ile oylamaya sunulacağını dile getirdi.

Sanat yönetmenliğini Yaşar Akoğlu'nun yapacağı filmin senaryosunun Hakan Büke tarafından yazıldı. Fatih Kaydı'nın hayatının büyük bir kısmına değinilecek olan filmin biyografi türünde beyaz perdeye aktarılacağı açıklandı.