Meral Niron kimdir? Meral Niron nereli, kaç yaşında öldü? Meral Niron dizileri

Meral Niron, 2012 yılında Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinde Onur Ödülüne layık görüldü. Bizim Evin Halleri dizisindekiSakız karakteriyle adını duyurdu. Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda bulundu. Birçok tiyaro oyununda sahnede yer aldı.

MERAL NİRON KİMDİR?

Niron, 1937 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanat yaşamında birçok özel tiyatroda bulundu. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli oldu.

1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde; Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte oynadı. 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Volkan Ünal ve Meral Niron oynadı. 2000 - 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.

6 Şubat 2012 tarihinde tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. 13 Ağustos 2020 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdi.

TİYATRO OYUNLARI

Yaban (oyun) : Berkun Oya - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010 - Zeynep Kadın

Kahramanlar Öldü mü? - Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009 - (Neriman Hanım)

Nafile Dünya : (Oktay Arayıcı) - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim : Nihat Genç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Gerçek Kurbanın Acısı : Erhan Gökgücü - Ankara Ekin Tiyatrosu - 2003

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Çil Horoz (oyun) : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988

Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Rummuz Göncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Yaz Misafirleri : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana : (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Hikâye-i Mahmut Bedrettin : (Mehmet Akan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Ferhat ile Şirin : (Nâzım Hikmet) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

El Kapısı (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972

403.Kilometre : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972

Evler Evler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972

Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1971

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2011 - Firar (Nine) (TV Dizisi)

2011 - Dürüye'nin Güğümleri (Nine) (TV Dizisi)

2009 - 2013 - Deniz Yıldızı (Zarife Teyze) (TV Dizisi)

2000 - 2008 - Bizim Evin Halleri (Sakız) (TV Dizisi)

1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)

1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Şükufe) (TV Dizisi)

1990 - Baharda Hüzün (Neşe'nin annesi) (Sinema Filmi)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)

1986 - Düğüm (Sinema Filmi)

1986 - Acıların Kadını (Yalçın'ın Eşi) (Sinema Filmi)

1985 - Altın Kızlar (Estelle Getty Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 - Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Sinema Filmi)

1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)

1978 - Sürü (Sülo'nun Karısı) (Sinema Filmi)