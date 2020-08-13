Meral Niron kimdir? Meral Niron nereli, kaç yaşında öldü? Meral Niron dizileri
Türk sinemasının usta ismi Meral Niron 13 Ağustos'ta hayatını kaybetti. İzmir doğumlu sanatçı, Bergen'in hayatının anlatıldığı Acıların Kadını filminde yer aldı. Ekranların popüler dizisi Ferhunde Hanımlar dizisinde oynadı. Meral Niron evli mi? İş, ayrıntılar...
Meral Niron, 2012 yılında Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinde Onur Ödülüne layık görüldü. Bizim Evin Halleri dizisindekiSakız karakteriyle adını duyurdu. Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda bulundu. Birçok tiyaro oyununda sahnede yer aldı.
MERAL NİRON KİMDİR?
Niron, 1937 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanat yaşamında birçok özel tiyatroda bulundu. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli oldu.
1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde; Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte oynadı. 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Volkan Ünal ve Meral Niron oynadı. 2000 - 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.
6 Şubat 2012 tarihinde tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. 13 Ağustos 2020 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdi.
TİYATRO OYUNLARI
Yaban (oyun) : Berkun Oya - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010 - Zeynep Kadın
Kahramanlar Öldü mü? - Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009 - (Neriman Hanım)
Nafile Dünya : (Oktay Arayıcı) - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim : Nihat Genç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Gerçek Kurbanın Acısı : Erhan Gökgücü - Ankara Ekin Tiyatrosu - 2003
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Çil Horoz (oyun) : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988
Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Rummuz Göncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Yaz Misafirleri : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Küçük Adam Ne Oldu Sana : (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Hikâye-i Mahmut Bedrettin : (Mehmet Akan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Ferhat ile Şirin : (Nâzım Hikmet) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu
Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu
Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
El Kapısı (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
403.Kilometre : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972
Evler Evler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972
Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1971
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2011 - Firar (Nine) (TV Dizisi)
2011 - Dürüye'nin Güğümleri (Nine) (TV Dizisi)
2009 - 2013 - Deniz Yıldızı (Zarife Teyze) (TV Dizisi)
2000 - 2008 - Bizim Evin Halleri (Sakız) (TV Dizisi)
1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)
1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Şükufe) (TV Dizisi)
1990 - Baharda Hüzün (Neşe'nin annesi) (Sinema Filmi)
1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)
1986 - Hayroş (Sinema Filmi)
1986 - Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)
1986 - Düğüm (Sinema Filmi)
1986 - Acıların Kadını (Yalçın'ın Eşi) (Sinema Filmi)
1985 - Altın Kızlar (Estelle Getty Seslendirmesi) (TV Dizisi)
1983 - Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Sinema Filmi)
1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)
1978 - Sürü (Sülo'nun Karısı) (Sinema Filmi)