Meral Akşener net konuştu: Başıma silah dayasalar Cumhur İttifakı'nın içinde yer almam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik 'davet' olarak yorumlanan açıklamalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Partili Cumhurbaşkanlığı devam ettiği sürece başıma silah dayasalar Cumhur İttifakı içinde yer almam" ifadelerini kullandı.

İşte Akeşener'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalardan satırbaşları;

"Sayın Devlet Bahçeli, aslında 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı şimdiye kadar. İlk defa şahsen beni davet etti. Bu ev sözü yani özellikle kocaman yazılmış 'ev' sözü 'MHP'ye dön' anlaşıldı. Fakat ben o mesajı benden ziyade Sayın Erdoğan'a yönelik bir parmak sallama gibi algıladım. Dün mü önceki gün mü yapılan açıklamanın da aynı şekilde yapıldığını düşünüyorum.

"ERDOĞAN BENİM MESAJIMI DOĞRU ALGILADI"

Parlamenter sistemle ilgili aynısını düşünüyorum. Çünkü, ben de cevap olarak dedim ki Sayın Erdoğan'a, 'Ya ortağınla biraz ilgilen, biraz ilgisiz kalındığı zaman dönüp her seferinde bize bir şey söylüyor.' Erdoğan benim mesajımı algıladı. Benim eve dönme çağrısını tercüme etti. 'Eve dön' çağrısında evi MHP olarak değil Cumhur İttifakı olarak tanımladı. Sayın Bahçeli'nin neyi kastettiği meçhul kaldı.

"BAŞIMA SİLAH DAYASALAR MÜMKÜN DEĞİL"

Biz İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil.

MUHARREM İNCE'NİN ÇIKIŞI

Sayın Davutoğlu ve Babacan ne yaptılar. Önce kendi partileri bünyesinde bu yanlıştır şöyle olsun böyle olsun dediler, sonra ayrıldılar ve parti kurdular. Ben kendilerine başarılar diledim. Bizim partimize de herkes bir şey söylüyor da bu ahlaki tutumu göstermek lazım. Dolayısıyla bugün itibariyle Muharrem İnce konusu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işidir. CHP'den ayrılıp parti kurarsa, 'Hayırlı olsun' derim.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Türkiye'nin çıkarları için Doğu Akdeniz'de olmalıyız. Ancak daha önce bu çalışmaları yapan askerleri Balyoz'dan tutuklandı. Son örneği de Cihat Yaycı'nın görevden alınmasıdır."