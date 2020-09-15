Mental nedir? Mental yorgunluk nedir? Neden mental kelimesini kullanırız? Mental yorgunluğun sebebi nedir? Mental yorgunluğu nasıl atlatırız?

Zihinsel yorgunluğumuzun diğer bir adı mental yorgunluk hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? İnsanlar neden mental olarak yorgun düşer? Mental ne demektir? Neden mental kelimesini kullanırız?

MENTAL NE DEMEKTİR?

Mental, zihinsel olan her şeyi kapsar. Zihnimiz içerisinde yer alan bütün olaylar ve süreçlerdir.

MENTAL TDK ANLAMI NE DEMEKTİR?

Mental, kelime anlamı 'Zihinsel' demektir. Zihinsel olarak yorgun düştüğümüzde söylediğimiz bir söylemdir.

MENTAL HANGİ DİLDEN GEÇMİŞTİR?

Mental kelimesi Hint Avrupa dil ailesinden gelmektedir. Tıp dünyasında sıkça duyduğumuz bir kelime olan mental Fransızca, Almanca ve birçok Avrupa dillerinde kullanılmaktadır.

MENTAL KELİMESİNİ NEDEN KULLANIRIZ?

Mental kelimesinin sıkça duymamızın nedenleri arasında tıp dünyasında sıkça karşılaşmamızdır. Bu durum ise günlük hayatlarımıza inen bir durum yaratmaktadır. Artık daha çok medikal kelimeleri anlama ihityacımız arttığından bu kelime de daha çok söylemimizde yer aldı.

MENTAL YORGUNLUK NEDİR?

Günlük hayatta zihnimiz sürekli meşguldur. Çalışırken, yolda yürürken, yemek yerden, spor yaparken sürekli bir şeyleri düşünürüz. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu düşünceler bizi yorar. Üzerine yoğun bir şekilde düşündüğümüz konular ise ayrıca zihinsel yorgunluk getirir. Bu durumun uzun süreli olması insanı yıpratır ve zihinsel bir yorgunluğa dönüşür. Sürekli bir şeyleri düşünerek veya kafaya takarak ister istemez zihinsel yani mental bir yorgunluğa bürünürüz.

MENTAL YORGUNLUĞUN SEBEBLERİ NELERDİR?

Mental yorgunluğun birçok sebebi olabilir. Kişiden kişiye göre değişen bu sebepler genel olarak iş yaşamında ki süreçler, aileiçi nedenler, kişinin kendi istekleri, hayata bakışındaki farklılıklar vs. olabilir. Bir olay veya durumu aşırı şekilde düşünmek ve kafaya takmakta mental bir yorgunluğa sebep olabilir.

MENTAL YORGUNLUKTAN ÇIKMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Zihinsel bir yorgunluk olan mental yorgunluktan çıkmak için zihinsel egzersizler yapmak gerekir. Örneğin meditasyon yapmak, zihinsel olarak rahatlamızı sağlar. Sabahları 5-10 dakika yürüyüş yapmak, bir süre kitap okumak veya bisiklete binmek, oyun oynamak, bir şehri sokaklarında kaybolarak gezmek de zihinsel olarak rahatlamamızı sağlar. Karşılaştığımız olaylar karşısında daha anlayışlı olmak ve çözüm üretmek de mental yorgunluktan çıkmamızı sağlar.