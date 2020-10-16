Menajerimi Ara Barış karakterini kim canlandırıyor? Deniz Can Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Deniz Can Aktaş, Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Barış'ı oynamaktadır. Peki Deniz Can Aktaş kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, doğum tarihi ne, burcu ne?

MENAJERİMİ ARA BARIŞ HAVAS KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Menajerimi Ara dizisindeki "Barış" karakterini 'Deniz Can Aktaş' canlandırmaktadır.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993, İstanbul doğumlu Türk oyuncu.

Deniz Can Aktaş doğum tarihi : 28 Temmuz 1993

Deniz Can Aktaş kaç yaşında : 27 yaşında

Deniz Can Aktaş nereli : İstanbul doğumlu

Deniz Can Aktaş mesleği ne : Oyuncu

Deniz Can Aktaş burcu ne : Aslan

Deniz Can Aktaş boyu kaç : 1.78 m

Deniz Can Aktaş kilosu kaç : 75 kilo

Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu oyuncu Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur ve kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım attı.

Star TV'de yayımlanan Avlu adlı dizide Alp Öztürk karakterine hayat veren Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur. Son olarak da Menajerimi Ara'da yer aldı.

DENİZ CAN AKTAŞ ROL ALDIĞI DİZİLER

2020 - Menajerimi Ara (Dizi)

2019 - Aşk Ağlatır (Dizi)

2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)