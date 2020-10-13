Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı ekrana geldi! Menajerimi Ara 7. bölüm izle

Menajerimi Ara yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Ekranlrın yeni ve sevilen dizisi Menajerimi Ara oyuncu kadrosunda: Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Aslı Mavitan, Yaprak Medine, Buse Sinem İren, Duygu Şen, İdeal Beran Kotan yer alıyor.

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'nin istifa haberi Ego Ajans'a bomba gibi düşer. Dicle'nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris'i çok öfkelendirir ve Dicle'ye yerine birini bulmasını söyler.

Bu sırada Gökçe Bahadır'a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar'dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur.

Barış, Dicle'nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır. Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir.