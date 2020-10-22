Memet Ali Alabora kimdir, nerede? Memet Ali Alabora eşi kimdir? Memet Ali Alabora filmleri nelerdir?

Yılan Hikayesi'ndeki rolüyle çok beğeni toplayan Memet Ali Alabora, sonraki dönemlerde pek çok dizi ve filmde de rol almıştır. Peki, Memet Ali Alabora kimdir?

MEMET ALİ ALABORA KİMDİR?

Memet Ali Alabora, 25 Kasım 1977, İstanbul, Türk oyuncu.

Alabora, oyuncu anne (Betül Arım) ve babanın (Mustafa Alabora) oğulları olarak 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker), Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Memet Ali Alabora lise yıllarında da , "Shakespeare Çeşitlemeler", "Biz, Orhan Veli" gibi oyunlarda rol aldı.

Lisede öğrenciliği sürerken Özel Boğaziçi Lisesi'nin desteği ile 1994 yılında Evren Ergeç ile "Boğaziçi Sanat" adında yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Yüksek Lisans yaptı.

İlk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? adlı oyunla başladı. Bir yandan da 1995–1997 yılları arasında atv'de yayınlanan A Takımı programında muhabir olarak çalıştı. Bu sırada kendini ilk kez tanıttığı Kara Melek adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikayesi adlı televizyon dizisinde başrolde oynaması ile oldu. 1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı isimli filmde başrolü oynadı. Bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Alabora, Garajistanbul'un kurucularındandır ve 2010 Mayıs ayına kadar da yönetiminde görev almıştır.

29 Mart 2011'de kurulan Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerinden olan Memet Ali Alabora, önce Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 10-11 Eylül 2011'de yapılan Oyuncular Sendikası'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan seçilmiştir. Alabora 6-7 Eylül 2014'te yapılan 2. Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Başkanlık görevini sürdürmüştür.

Özel yaşamı

19 Kasım 2009'da oyuncu Pınar Öğün ile evlenmiştir.

2001-2003: Notada Yazmayanlar "Klasik Müzik Programı" (Radyo Kozmos) - Emir Gamsızoğlu ile birlikte program yapımcısı ve Sunucusu

2002-2007: Müjdat Gezen Sanat Merkezi - Sahne Eğitmenliği

2002-2008: Andante Dergisi - Yayın Kurulu Üyeliği, Yazarlık

2007-2010: garajistanbul - Yönetim Kurulu Üyesi, İletişim Yönetmeni

2008: Goldberg VaryasYyonları Yolculuğu (Klasik Müzik Projesi) - Tasarım & Anlatıcı

2009-2011: Çocuklar İçin Notada Yazmayanlar (İş Sanat) - Tasarım & Anlatıcı

2010: Chopin'in 200. Doğumgünü (Cemal Reşit Rey Konser Salonu) (Klasik Müzik Projesi) - Tasarım & Anlatıcı

2011: Oyuncular Sendikası - Genel Başkan

2012: Mi Minör - Yönetmen

MEMET ALİ ALABORA FİLMLERİ

Keeping Faith 2017 Luca Samaras

Galip Derviş 2013 Zafer Uzungöl

Huzur 2010 Mümtaz

Heberler 2010

Karınca Yuvası 2006 Kerem

Kasırga İnsanları 2004 Önder

Hayalet 2004 Sonat

Canım Kocacığım 2002 Can Berke

Yılan Hikayesi 1999 - 2002 Memoli

Kara Melek 1996 - 2000 Hakan