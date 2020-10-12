Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu
12.10.2020 10:48 | Güncelleme: 12.10.2020 10:54
Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu Serdar Ortaç'tan meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik şarkılı destek Serdar Ortaç, onkoloji uzmanları ve dizi oyuncularının seslendirdiği "Gel bizimle dans et" şarkısı meme kanserinde herkesi erken tanı için...
Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu
Serdar Ortaç'tan meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik şarkılı destek
Serdar Ortaç, onkoloji uzmanları ve dizi oyuncularının seslendirdiği "Gel bizimle dans et" şarkısı meme kanserinde herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet ediyor