Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu

Serdar Ortaç'tan meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik şarkılı destek

Serdar Ortaç, onkoloji uzmanları ve dizi oyuncularının seslendirdiği "Gel bizimle dans et" şarkısı meme kanserinde herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet ediyor

