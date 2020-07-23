Meltem Demir ile Pandemi Süreci Sonrası Ev Dekorasyon Trendleri

Malumunuz karantina sürecinde hepimiz çok sıkıldık. Birçok ev eşyalarımızı internet üzerinden siparişle yenileyip yeni dekorasyon trendleri oluşturduk. Bu dönemde cidden aksesuarlara ilgi olduğunca arttı. Özellikle karantina sonrası ev dekorasyon ürünlerindeki artış çok yükseldi diye ifade etti.

Meltem Demir, kendisinin kurmuş olduğu Ezem Home Aksesuar iş yerinin sahibidir. Ezem Home olarak kurduğu internet sitesinde ev aksesuarları ve dekorasyon üzerine ürünlerin satışını yapmaktadır. Öte yandan youtube kanalından tanıtımlarda bulunan ve takipçilerine yenilikleri sunan Meltem Demir, 3 çocuk annesidir. Emir, Elif ve Zeynep adlarında 3 çocuğu olan Meltem Demir, ''Ezem'' markasının adını çocuklarının ve kendi isminin baş harfleriyle oluşturmuştur.

Youtube kanalından sevenlerine işlerini anlatan videolar çeken Meltem Demir iş dünyasında başarılı grafik çizmeye devam ediyor ve adından sıkça söz ettiriyor. Girişim dünyasına hızla giriş yapan Meltem Demir hem instagram, hem youtube üzerinden başarı sağlamayı hedefliyor.

Meltem Demir, pandemi süreci sonrası en çok aksesuarların talep gördüğünü, yapay çiçeklerle balkon ve bahçelerin dizaynının talebinin arttığını ifade etti. Kendi internet sitesinde birçok ürün yelpazesi bulunan Demir, özellikle gözü yormayacak daha soft ve yalın ürünlerle yapılacak ufak dokunuşların bu pandemi sonrası hepimizi daha sakin ve rahat hissettireceğini ifade etti.