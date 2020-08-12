Melih Şendil kimdir? Melih Şendil kaç yaşında, nereli?

beIN Sports'da spor yorumları ile izleyen karşısına çıkan Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim aldığı sırada mesleğe adım attı. Yine üniversite yıllarında TRT sınavlarına katılarak başarıyla geçti. Rıfat Araz önerisiyle mesleğe devam eden Melih Şendil biyografisi haberimizde.

MELİH ŞENDİL KİMDİR?

2019 yılı itibariyle Bein Sports ekranlarında maç spikeri olarak tanınan isim Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri Rıfat Araz'ın tavsiyesi üzerine mesleğe adım attığını ifade ediyor.

Üniversite 3. sınıftayken TRT'nin spor spikerliği için açtığı sınava, hocasının da onayını olarak başvuru yaptığını ve sınavı kazandığını belirtiyor. Şendil, 1992 yılından bu yana mesleğini sürdürüyor.