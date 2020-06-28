Meksika ekibi Cruz Azul'de 22 kişi koronavirüse yakalandı
Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
28.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:21
Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Cruz Azul Kulübü, futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.
Koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.
Meksika'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.