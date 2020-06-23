Meksika'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Meksika, Guatemala, Honduras, El Salvador için tsunami uyarısı yaptı.



Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Oaxaca Valisi Alejandro Murat Hinojosa yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerden birinin üzerine çit düştüğü, Huatulco bölgesindeki diğer kişinin ise çatının yıkılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



147 artçı sarsıntı



Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) 7.5 büyüklüğündeki depremden sonraki ilk 2 buçuk saatlik zaman diliminde 147 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. SSN, Oaxaca'nın güneydoğu bölgesinde en büyük büyüğü 4.6 olan artçıların 4.1 ile 4.3 arasında değiştiğini duyurdu. Resmi verilere göre bugünkü depremin 19 Eylül 1981'de meydana gelen 8.1'lik depremden sonra Meksika'nın yaşadığı sarsıntı olduğu ifade edildi.



Deprem sonrasında tsunami uyarısı



Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklarken, Meksika, Guatemala, Honduras, El Salvador için tsunami uyarısı yaptı. - MEXİCO CİTY