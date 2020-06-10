Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 596 kişi yaşamını yitirdi

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.