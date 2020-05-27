Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi.

27.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:33

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 501 artarak 8 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 455 artışla 74 bin 560'a ulaştı.

Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka ve ölüm artışları gerçekleşirken, 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.