Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti.

29.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:23

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 447 artarak 9 bin 44'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 377 artışla 81 bin 400'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Meksika, dünyada "salgın dolayısıyla en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke" konumunda bulunuyor.