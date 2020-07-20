Mehmet Ali Erbil'in kızı sosyal medyayı salladı! Babası hastaneye kaldırılan Yasmin Erbil iddialı bikinili pozları ile konuşuluyor.

BABA HASTANEDE, KIZI PLAJLARDA

Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı.Denizde bikinili poz veren Yasmin Erbil'in takipçileri ise ikiye bölündü.

CESUR POZLARI İLE YASMİN ERBİL

Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Erbil'in babası bu durumdayken yaptığı paylaşımlar eleştiri konusu oldu.Yasmin Erbil'in bazı takipçileri ise bu durumun normal olduğunu söyledi. Erbil'in bikinili pozuna ise beğeni yağdı.