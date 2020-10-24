Medipol Başakşehir - FraportTav Antalyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği M.Başakşehir - Antalyaspor maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki M.Başakşehir - Antalyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

M.Başakşehir - Antalyaspor maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam 7'de oynanacaktır.

M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

M.Başakşehir - Antalyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)

A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)