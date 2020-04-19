Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 23 Nisan kutlamalarını, 1 Ekim'deki yasama yılı açılışıyla birleştireceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Meclis'e girişle ilgili bir sınırlama getirdik. Misafir kabulünü yasakladık. Ortalama olarak günde 8 binle 10 bin kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi olarak geliyor. Burada temasları oluyor ardından kendi memleketlerine dönüyorlar.

Onun dışında sürekli olarak Meclis içerisindeki kapalı mekanlar dezenfektasyonu yapıldı.

Bütün milletvekili arkadaşlarımız da personelimiz de dikkat etti. Bunlar tedbir, riayet etmek mecburiyetindeyiz.

23 NİSAN İÇİN NASIL BİR PLANLAMA VAR?

100. yıl çok önemli bir tarihi nokta. Sembolik bir anlamı var. Bu bakımdan biz de birçok hazırlık yapmıştık. O hazırlıkların bir kısmı 100 yıllık tarihi dönemi birtakım verilerle, farklı bakış açılarla ortaya koymak üzereydi. Ama biz bunu daha kısa ve daha anlaşılabilir çerçevede, bir iki ciltlik bir çalışmayla ortaya koyuyoruz. 100 yılın almanağını 100 ciltle ortaya koymak için hazırlık yapıyoruz. Belgeseller var. 147 başlık altında planladığımız çalışmalar vardı. Bu çalışmalarla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Sadece zamanla ilgili sarkma olacak.

Bunun dışında Türkiye genelinde "Milli İrade" konuşmaları başlığı altında asgari 30 ilde konuşma planlamıştık. Bunlardan bir tanesi Edirne'de uluslararası sempozyum olarak gerçekleşti. Ama ilk tedbirlere denk geldiği için, son anda hatta yola çıkma hazırlığı yapmamıza rağmen gerek valimizin gerek rektörümüzün talepleri üzerine katılamadım. Ama onun dışındaki illeri ertelemek zorunda kaldık. Yine biz TBMM'de Hacı Bayram Veli Üniversitesiyle beraber birçok yabancı akademisyenin katılımıyla 2 günlük uluslararası sempozyum yapacaktık. Bunu da ertelemek durumunda kaldık. Bunun dışında diğer illerimizde paneller, konferanslar şeklinde çalışmalar vardı.

"23 NİSAN PROGRAMI, 1 EKİM'DE YAPILACAK"

Bir de insanların bir arada bulunacağı programları; hepsi için iptal demiyorum daha sonra uygun bir zamanda Eylül veya Ekim'in ilk yarısında gerçekleştirme hazırlığımız var. Bu hazırlıklar bir kenarda duruyor. Ama Meclis'imizin yeni yasama yılıyla birlikte, 1 Ekim'de bunu birleştirmeyi düşünüyoruz.

İNFAZ YASASI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Bütün hukuki düzenlemelerin iki boyutu var. Birincisi hukuk, diğeri siyasi boyutu. Bütün hukuki düzenlemeler esasen birtakım hukuk politikalarına dayanmaktadır.

Bu konunun hukuken iskeleti var. Ona riayet ederek yapılmalıdır.

Ama infazla ilgili indirimlere kimler dahil olmalıdır, kimler olmamalıdır bu siyasi tercihtir. Bunu derken günlük siyasetten bahsetmiyorum. Bu bir bakış açısına dayanmaktadır elbette.

Türkiye bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Öbür taraftan sınır ötesiyle başka terör örgütleriyle yapılan mücadeleler var. Yine 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ var. Terörle mücadeleyi esnetecek birtakım adımlar atmasını ben de şahsen doğru bulmuyorum. Anayasal düzene karşı suçlarla ilgili bu düzenleme içerisinde bunun istisna tutulması önemlidir.

Bu tartışmalar faydalıdır, verimlidir. Ama bu bir matematik değildir. Herkesin iki kere iki dört gibi mutabık kalacağı bir durum söz konusu değildir. Meclis'imizin verdiği kararı isabetli buluyorum.