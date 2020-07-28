MEB, Twitter'dan duyurdu! Sözleşmeli öğretmen ataması sınav sonuçları e-Devlette
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamada duyurdu. Sonuçlar, e-Devletten öğrenilebilecek.
28.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:49
Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren sözlü sınavın sonuçlarının açıklandığını Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
TWİTTER'DAN DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek" denildi.