MEB: Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam...
MEB: "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak.
31.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:09
MEB: "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak."