İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde değişiklik olan sınavlardan biri de İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı oldu.

5 EYLÜL'E ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.