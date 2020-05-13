Mayıs ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Mayıs'ta hangi adımlar atılacak?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Planda sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. İşte normalleşme sürecinde yasakların kalkacağı, hayatın eskiye döneceği tarihler yer almakta.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ VE ALTI VATANDAŞLAR

Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri (10 Mayıs 2020)• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)

ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA SINIRLAMALARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının kaldırılması (5 Mayıs 2020)

MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMALARI (13 İL İÇİN)

Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

BERBER, GÜZELLİK SALONU/MERKEZİ, KUAFÖR VB.

Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven) (11 Mayıs 2020)

AVM'LER

Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

GİYİM, ÇANTA, SÜS EŞYASI VE ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLER SATILAN PAZAR VE SATIŞ YERLERİ

Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

RESTORANLAR, KAFE, PASTANE VE BENZERİ İŞ YERLERİ

Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ve BAŞVURU RANDEVULARI

Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020)

T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• Kamu personeline idari izin verilmesini esnek çalışma modellerine geçişi öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun gözden geçirilmesi (20 Mayıs 2020)

• Türkiye'de ikamet eden yabancıların çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması (1 Mayıs 2020)

• Yurt dışından yeni çalışma izinleri başvurularının değerlendirilmesi (4 Mayıs 2020)

• Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşlarımızı pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için (yüz yüze, telefon, online sistem vb.) psiko-sosyal destek hizmetinin sürdürülmesi (27 Mayıs 2020)

•Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayacaktır. (4 Mayıs 2020)

• İlgili tüm bakanlıkların işaret ettiği meslek gruplarına yönelik eğitim (20 Mayıs 2020)

• Eğitim ve sınavların kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

•Ertelenen diğer sınavlar (Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)

Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması (27 Mayıs 2020)

* Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.