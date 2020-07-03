Alman basını, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncunun yeni takımı ile görüşmelere başladığını yazdı. Peki, Max Kruse hangi takıma transfer oldu? Max Kruse Galatasaray'la anlaştı mı?

MAX KRUSE HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan sürpriz bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu. Alman yıldız, ülkesinin basınına göre Stuttgart'a gidecek. Alman basını, geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Max Kruse için "Stuttgart'la görüşmeler başladı" ifadesini kullandı.

MAX KRUSE GALATASARAY'LA ANLAŞTI MI?

Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra yeni sezonda Bundesliga'da mücadele edecek olan Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, daha sonrasında yaptığı açıklamada "Şaka yaptım" demiş ve kafaları karıştırmıştı.

Max Kruse, 26 haftalık Fenerbahçe kariyerinde 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.