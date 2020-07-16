Materyal nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla materyal mi, mataryal mi? Materyal ne demek?

Materyal kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, materyal TDK'ya göre nasıl yazılır? Materyal nasıl yazılır? Materyal mi, materyal mi? TDK'ya göre materyal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE MATERYAL NASIL YAZILIR?

MatAryal: Yanlış

Materyal: Doğru

TDK'YA GÖRE MATERYAL NE DEMEK?

materyal, -li

Fransızca matériel

1. isim Gereç.

2. isim Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.