Materyal nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla materyal mi, mataryal mi? Materyal ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "materyal". Peki, materyal nasıl yazılır? TDK'ya göre mataryal mi, materyal mi yazılır?
16.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:28
Materyal kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, materyal TDK'ya göre nasıl yazılır? Materyal nasıl yazılır? Materyal mi, materyal mi? TDK'ya göre materyal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE MATERYAL NASIL YAZILIR?
MatAryal: Yanlış
Materyal: Doğru
TDK'YA GÖRE MATERYAL NE DEMEK?
materyal, -li
Fransızca matériel
1. isim Gereç.
2. isim Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.