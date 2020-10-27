MastterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?
Lezzeti ve sağlığa olan faydaları ile bilinen işkembe çorbası nasıl yapılır? MasterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?
Genellikle sığır işkembesinden yapılan bir çorba. Türkiye'de yapılan işkembe çorbası Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya gibi Balkan ülkelerinde yapılan cinsine çok benzer. Peki, MasterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?
MASTERCHEF İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
1 kilo iyi temizlenmiş işkembe
7 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sirke
1,5 litre su
4 yemek kaşığı un
sıvı yağ
Terbiyesi için;
2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limonun suyu
Yapılışı
İşkembeler bir saat sirkeli suda bekletilir, sonra küp şeklinde doğranır.
45 dakika doğranan işkembeler düdüklü tencerede 1,5 litre suda pişirilir.
Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.
Haşladığımız işkembenin soğumuş suyunu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.
İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır.
15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.
Çorbayı ocaktan almaya yakın terbiyesi hazırlanır.
Yumurta sarısı yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir.
10 dakika daha kaynamaya bırakılır.
Servis yapacağınız çorbayı kırmızı pul biber ve karabiberle süsleyip servise sunabilirsiniz.