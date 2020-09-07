MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor? MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? Masterchef'te bugün ne olacak?

Her akşam ekrana gelen ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan MasterChef Türkiye yeni bölümleri ve tekrar bölümleri ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? Masterchef'te bugün ne olacak? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yeni bölümü her gün saat 20.00'de başlıyor. MasterChef programı başlamadan önce bir önceki günün yayınından bölümler ekrana geliyor.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

MasterChef yeni bölümleri sat 20.00'de ekrana gelirken tekrar bölümleri ise 09.00'da ekranda oluyor.

MASTERCHEF'TE BUGÜN NE OLACAK?

Masterchef'te bugün menemen yapılacak. Daha öce yarışmadan elenen Arem Yüce'de tekrar yarışmaya dahil oluyor.

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