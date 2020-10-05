Masterchef yemekleri! Ton balığı nasıl yapılır? Ton balığı yemek tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar ton balığı yemeği yapacaklar. Kaptanlık seçme oyunundaki yemek merak konusu oldu. Kaptanlık yarışmasında liderliğe geçmek isteyenler ton balığını çok iyi yapmaları gerekiyor. Peki ton balığı nedir, yemeği nasıl yapılır? Ton balığı malzemeler ve tarifi sizlerle.

TON BALIĞI İÇİN MALZEMELER

4 adet ton balığı filetosu

1 adet konserve domates

Fesleğen

Tuz

1 adet soğan

12 adet siyah zeytin

100 mililitre su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı beyaz sirke

Karabiber

TON BALIĞI NASIL YAPILIR?

DANİLO'NUN ÖZEL TON BALIĞI FİLETO MALZEMELERİ

Öncelikle soğanı küp küp doğruyoruz. Ardından domatesi süzüyoruz. Sonrasında zeytinyağını ısıtıp ton balığının her iki tarafını kızartıyoruz. Sonrasında buraya domatesleri ve zeytinleri katıyoruz. Sirke ekleyip biraz ısıttıktan, kaynattıktan sonra su ekliyoruz ve tuz-biberle balığı leziz hale getiriyoruz.Pişirme işlemi bittikten sonra kapağı açıyoruz. Ton balıklarını sosu ile beraber servis tabaklarına koyuyoruz. Son olarak tabağı fesleğen yaprakları ile süslüyoruz ve böylelikle servis ediyoruz.Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun...

1 kg taze ton balığı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytin yağı

Balığı tuzlamak için kaya tuzu veya deniz tuzu

Servis için yanında pilav, dilerseniz patates, ya da yeşil salata olabilir