MasterChef yemekleri: Safranlı Risotto nedir? Safranlı Risott nasıl yapılır?

Safranlı risotto italyan mutfağına ait oldukça ilginç bir yemek. Zahmetli gibi dursa da şefler tarafından elegan mutfaklarda oldukça sıklıkla tercih ediliyor.

MALZEMELER

350 gr Arborio pirinci (veya baldo pirinç)

1 kahve fincanı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 soğan

1 tatlı kaşığı safran

2 kahve fincanı rendelenmiş parmesan peyniri

2 su bardağı sebze suyu

2-3 dal maydanoz

Tuz

HAZIRLANIŞI

Pirinci yıkayıp süzün. Soğanları temizleyip ince ince doğrayın. Maydanozu yıkayıp incecik kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları pembeleştirin. Safranı ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak birkaç dakika kavurun. Pirinci ekleyip karıştırın. Sebze suyunu yavaş yavaş ekleyip 15 dakika karıştırmaya ara vermeden pişirin. Ateşten alıp parmesan peyniri, tereyağı ve maydanozu ekleyip iyice karıştırın. Sıcak servis etmelisiniz.