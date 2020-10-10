Masterchef yemekleri! En güzel Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük (Mantar) Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?
MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Yüksük çorbası yapması istendi. Bildiğimiz etli yemekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası tarifi nasıl yapılır?
MasterChef 2020'de 10 Ekim Cumartesi bugün Yüksük Çorbası yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!
YÜKSÜK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
• 1 büyük kase mantı
• 1 su bardağı haşlanmış nohut
• 4 yemek kaşığı sıvı yağ
• 2 yemek kaşığı biber salçası
• 1 diş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 et bulyon
• Su (7-8 su bardağını geçmesin)
• Tuz
Servis için ;
• Limon
MANTI (YÜKSÜK) ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI
Tencereye yağ alınır üzerine salça ilave edilip kavrulur ,asidi çıkınca rendelenmiş sarımsak ,pul biber ve nane eklenir, bir kaç tur karıştırılıp sıcak su ilave edilir.
Su kaynamaya başlayınca et bulyon eklenir tuz ayarlaması yapılır, mantılarda eklenip tencerenin ağzı açık şekilde pişmeye bırakılır nohut eklenip kısık ateşte çorba suyu kıvam alana kadar pişirilir.
Limon suyu ile servis yapılır.
Çorbaya kıvamı elde açma ev mantısının üzerindeki un veriyor. Eğer hazır mantı ile yapacaksanız çorbaya salçadan önce 1 yemek kaşığı un koyup kıvamı yakalayabilirsiniz.