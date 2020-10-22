MasterChef yemekleri! En güzel Vişneli Mekik tarifi! Vişneli Mekik tarifi nasıl yapılır? Vişneli Mekik için gerekenler

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Vişneli Mekik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Vişneli Mekik tarifi nasıl yapılır? Vişneli Mekik nedir? Vişneli Mekik nasıl yapılır, Vişneli Mekikyapılırken nelere dikkat edilir?

VİŞNELİ MEKİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket vanilin

125 gram tereyağı

4 adet yumurta

Yarım su bardağı toz badem

1 kase dondurulmuş vişne

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırını 170 santigrat dereceye alıyoruz. Geniş bir kasede pudra şekeri ve tereyağını karıştırıyoruz. Ardından yumurtaları teker teker katıp harcın iyice karışmasını sağlıyoruz. Sonrasında kuru malzemeleri farklı bir kapta güzel şekilde karıştırıyoruz ve azar azar ekliyoruz.

Ardından tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Vişneleri bir süzgeçe alıp fazla suyun süzülmesini sağlıyoruz. Yağlanmış mekik kalıplarına harcı döküyoruz. Üstüne 2'şer tane vişne ekliyoruz.

Sonrasında önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında kenarlarından ortaya doğru yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Burada hafif altın rengini alana kadar pişirme yapıyoruz. Pişen mekikleri oda sıcaklığında bekletiyoruz ve bu şekilde hazırlamış oluyoruz.

Afiyet olsun...