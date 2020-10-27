MasterChef yemekleri! En güzel Mercimek Çorbası tarifi! Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mercimek Çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası nedir? Mercimek Çorbası nasıl yapılır, Mercimek Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?

MERCİMEK ÇORBASI NEDİR?

Mercimek çorbası; ana malzemesi kırmızı, yeşil ya da sarı mercimekten oluşan, un, tuz, et suyu, soğan, kırmızı biber, karabiber ve tereyağı ile karıştırılarak hazırlanan bir çorbadır. Ülkemizde mercimek çorbası yapmak için soğanın yanı sıra patates, kereviz veya havuç da kullanılmaktadır.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

7 bardak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

Çorbanın üstü için:

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Öncelikle havuçları ve patatesleri küçük küçük doğruyoruz.

- Ardından önceden hazırda bulundurduğumuz geniş bir tencereye sırası ile sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları katıyoruz. Sonrasında ocağın altını açarak orta ateşte hepsini kavuruyoruz.

- Akabinde tencereye salçaları ekliyoruz. Sonra yıkayıp süzmüş olduğumuz mercimekleri de tencereye ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz.

- Tenceremize suyu ve tuzu da ekledikten sonra altını kısık ateşe getiriyoruz ve beklemeye bırakıyoruz.

- Çorbayı kaynattıktan sonra ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızı biberden oluşan sosu çorbaya katıyoruz.

- Sonrasında çorbayı blenderdan geçiriyoruz. Yani iyice blender (karıştırıcı) ile çorbanın içinde katı parçacık kalmaya kadar bir güzel çırpıyoruz.

- Böylelikle mercimek çorbamız hazır olmuş oluyor. Üstelik bu şekilde yaparsanız lokanta usulü bir mercimek çorbası hazırlamış olursunuz. Hazırladıktan sonra lokanta usulü çorba yaptığınızı göreceksiniz.

- Afiyet olsun...