MasterChef yemekleri! En güzel Levrek tarifi! Levrek nasıl yapılır? Levrek için gerekli malzemeler nelerdir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif levrek aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, levrek tarifi nasıl yapılır? Levrek nedir? Levrek nasıl yapılır, Levrek yapılırken nelere dikkat edilir?

LEVREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Orta boy levrek (sayı arttırılabilir)

1tane kuru soğan

1-2 tane domates

Karabiber

Tuz

Defne yaprağı

1 adet limon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

LEVREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle levrekleri güzelce temizleyip yıkıyoruz. Ardından fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve balıkları üstüne koyuyoruz. Balıkların iç kısmına ve üstüne çok az zentinyağı katıyoruz. Tuz ve karabiber de koyuyoruz.

Soğan, limon ve domatesleri dilimliyoruz ve balığın içine atıp fırına sürüyoruz. 160 derecede 45-50 dakika kadar pişiriyoruz.

Böylece levrek yemeğimiz hazır oluyor. Afiyet olsun...

LEVREK MARİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet levrek

1 tatlı kaşığı tuz

1 y.k şeker

3 y.k sızma zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

1.5 adet lime suyu veya limon

1 adet lime kabuğu rendesi

Yarım portakal kabuğu rendesi

1 adet portakal suyu

1 yemek kaşığı hardal (taneli bulursanız daha da güzel)

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tane karabiber

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR?

Levrekleri derisiz fileto olarak alın veya kendiniz ayıklayın.

Kılçıklarını temizleyin. Uzun ince şekilde doğrayın.

Soğanı ince uzun doğrayın ve tuz ile karıştırın. Üzerine ol soğuk su ilave edip 1 saat beklemeye bırakın. Yıkadıktan sonra soğanı süzün.

Sos için lime, portakal suyu, hardal, zeytinyağı, lime, portakal kabuğu, tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Sosun mutlaka tadına bakın damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin.

Levreklerin üzerine sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

Servisten önce sosun yarısını süzün.

Çok sulu sevenler varsa süzme yenilir.

Taze nane ve kapari ile servis edin.

Afiyet olsun.

LEVREK AÇARKEN VE TEMİZLERKEN HANGİ BIÇAK KULLANILIR?

Levrek gibi büyük balıkları temizlerken ve açarken kullanılacak bıçak dikkatli seçilmelidir. Fileto haline getirmek istiyorsanız balığı ilk olarak düzgün bıçağınız olması gerekir. Levrek fileto için seçilecek bıçak ise ince uzun fileto bıçağıdır. Ayrıca bıçağınızın keskin olması, balığın israf edilmeden ve düzgün bir şekilde kesmeniz açısından önemlidir.