MasterChef yemekleri! En güzel lahmacun tarifi! Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun kaç kalori?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Lahmacun aroması ve ağızda dağılanl tarifi nasıl yapılır? Lahmacun nedir? Lahmacun nasıl yapılır, lahmacun yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek ahmacun yapıldı, evde klasik lahmacun yapıldı! İşte en güzel Lahmacun tarifi! Lahmacun kaç kalori?

LAHMACUN HAMURU

Lahmacun, Türk fast foodu arasında en çok tercih edilen yiyeceklerden biridir. Evde yeme alışkanlığını daha iyi hale getirmek için evde yapabileceğiniz bir lahmacun tarifi için lahmacun hamuru hazırlamak çok kolay.

LAHMACUN HAMURU NASIL HAZIRLANIR?

Lahmacun hamuru için gerekli malzemeler

6 su bardağı un

2.5 su bardağı ılık su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

LAHMACUN TARİFİ EVDE LAHMACUN İÇİ NASIL HAZIRLANIR?

Kıymalı harcın malzemeleri

350 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates rendesi

5-6 sap ince kıyılmış maydanoz

2 adet ince doğranmış sivri biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

LAHMACUN HAMURU NASIL YAPILIR?

İlk olarak lahmacunun iç harcını hazırlayalım.

Geniş bir tencereye sıvı yağı alalım, üzerine ince kıyılmış soğanı ekleyelim.

Soğanlar pembeleşince, kabuğu soyulmuş ve ince ince doğranmış domatesi üzerine ekleyelim.

Yeşil biberi ve ince kıyılmış sarımsağı da tencereye alalım.

Kıymayı da harcın üstüne ekleyelim ve kapağını kapatıp pişmeye bırakalım.

Pişen iş harcı soğumaya bırakalım.

Lahmacun hamuru için mayayı aktifleştirelim.

Ilık su, maya ve şekeri bir kapta karıştıralım ve mayalanması için bırakalım sıcak bir yerde bırakalım.

Geniş bir kaba elenmiş unu, sıvı yağı ve tuzu alalım.

Hamuru iyice yoğuralım ve dinlenmeye bırakalım.

Dinlenmiş hamuru bezelere bölelim.

Böldüğümüz parçaları oklava yardımıyla açalım ve kenarlarını katlayalım.

Kullanacağımız tepsiyi yağlı kağıt ile kaplayalım ve üzerine mısır unu serpelim.

Üzerine hamuru alalım ve üzerine iç harcını sürelim.

Hamurun kenarlarını yağlayalım ve 180 derece fırında kenarları ve altı kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun.

LAHMACUN KAÇ KALORİ?

205 gramlık 1 adet lahmacun 327 kaloridir.

73 gramlık ev yapımı fındık lahmacun 135 kaloridir.