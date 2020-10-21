MasterChef yemekleri! En güzel Kuzu Sırtı tarifi! Kuzu Sırtı tarifi nasıl yapılır? Kuzu sırtı için gerekli malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kuzu Sırtı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kuzu Sırtı tarifi nasıl yapılır? Kuzu Sırtı nedir? Kuzu Sırtı nasıl yapılır, Kuzu Sırtı yapılırken nelere dikkat edilir?

KUZU SIRTI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

4 tane kemikli kuzu pirzolası

1/2 (yarım) kahve fincanı pirinç

3 tane arpacık soğan

2 çorba kaşığı ayçiçekyağı

1 tane havuç

1 dal taze kekik

2 çay kaşığı tuz

1 tane domates

2 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

KUZU SIRTI NASIL YAPILIR? / KUZU SIRTI TARİFİ

Öncelikle soğanı ince şekilde kıyıp 1 çorba kaşığı yağ ile sotaliyoruz. Ardından pirinci ekleyip kavuruyoruz. Tuz katıyoruz. Sonrasında 1 kahve fincanı kaynar su ekliyoruz ve ocağın altını kısarak demlemeye bırakıyoruz.

Prizolalara tuz ve karabiber koyuyoruz, kızgın tavaya koyup mühürlüyoruz. 200 Santigrat derecede 15 dakika fırında pişiriyoruz. Farklı bir tavaya sos için sırasıyla rendelenmiş havuç, soğan, domates ve salça ekliyoruz ve kavuruyoruz. 1/2 çay bardağı su ekleyerek kaynatın ve sosu bir miktar çektirin.

Ardından süzgeçten geçirin. Fırından alınan etleri, 2 dakika dışarıda bekletip, iki eşit parçaya kesin. Pirince, ince kıyılmış taze kekik ekleyip karıştırın. Tabağın yukarı kısmına pilavı koyun, alt kısmına etleri yerleştirin. Üstüne sıcak sos gezdirip servis yapın.

Afiyet olsun...