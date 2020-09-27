MasterChef yemekleri! En güzel Bıldırcın tarifi! Bıldırcın nasıl yapılır?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Bıldırcın aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Bıldırcın tarifi nasıl yapılır? Bıldırcın nedir? Bıldırcın nasıl yapılır, Bıldırcın yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek Bıldırcın yapıldı, evde klasik Bıldırcın yapıldı! İşte en güzel Bıldırcın tarifi!

FIRINDA BILDIRCIN TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 tane bıldırcın, tuz, karabiber, kırmızı toz biber

FIRINDA BILDIRCIN TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle bıldırcınları ikiye ayırın içini temizleyin. Sonra suyun altında yıkayın. uz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıvı yağ ile karıştırın. Tepsiye dizin üzerine tavada erimiş tereyağını sürün. 180 derecede 45 dakika boyunca üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.