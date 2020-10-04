Masterchef yemekleri! Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

MasterChef 2020'de final eleme oyununda kalan üç yarışmacı, Danilo Şef tarafından tanıtılan balık ekmek tarifini yaparak yarışacak. Danilo şefin tabağına en yakın olanı hazırlamaya çalışacak olan yarışmacılar balık ekmek yapacak. Balık ekmek nasıl yapılır? Ekmek püresi tarifi!

Balık ekmek tarifi için gerekli malzemeler

Birbirinden farklı katmanlardan oluşan balık ekmek tarifi için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir.

Soğan sorbe nasıl yapılır?

250 gr beyaz soğan.

100 gr krema

20 Gr yaprak jelatin

2 Gr Tuz

2 gr biber

Yeşil salata sosu nasıl yapılır?

2 adet yeşil kıvırcık

100 ml klorsuz su

50 ML zeytinyağı

Tuz

Palamut tartar nasıl yapılır?

250 Gr palamut

¼ limonun suyu

¼ portakalın suyu

20 Gr zeytinyağı

¼ bağ maydanoz

Ekmek püresi nasıl yapılır?

100 gr beyaz ekmek içi

5 Gr sarımsak

10 zeytinyağı

200 ml sebze suyu

Tuz

Beyaz biber

Şalgam sosu nasıl yapılır?

500 Gr şalgam suyu

5 Gr agar agar

BALIK EKMEK NASIL YAPILIR?