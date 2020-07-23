MasterChef Walison Fonseca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca hakkında bilgiler

TV8'in merakla beklenen yarışmalarından MasterChef Türkiye, Survivor'un ardından yeniden başladı. Yeni sezon geçtiğimiz günlerde 1. bölümüyle ekranlara gelmişti. Masterchef yeni yarışmacılar merak konusu oldu. Özellikle yabancı uyruklu yarışmacı Walison Fonseca sempatik hareketleriyle çok beğenildi ve dikkat çekti.

MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye'de ikamet etmektedir. Evli ve 35 yaşında olan Walison Türkiye'de aktörlük ve oyunculuk yapmıştır. Yarışmacı Walison MasterChef programına kendi ülkesine özgü bir yemek ile katılmıştı.

Walison'un yaptığı yemeğe Mehmet Şef ve Danilo Şef evet oyu verdi. Böylelikle Walison bir üst tura çıkmaya hak kazanmayı başardı.

Walison evli ve eşi Türk'tür. Eşinin adı Melisa Pınardır. Bir de kız çocuğu bulunmaktadır. Ek olarak Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyor. Boş zamanlarında spor yapmayı seven Walison'un bir de Youtube kanalı mevcuttur.

MasterChef Walison doğum tarihi : 1985

MasterChef Walison kaç yaşında : 35

MasterChef Wlison nereli (memleketi) : Brezilya

MasterChef Walison evli mi : Evet

MasterChef Walison kaç çocuğu var : 1 kızı var