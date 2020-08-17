MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef'in son bölümünde 16 yarışmacı kaptanlık oyunu için mücadele etti. Eleme oyunlarında üstün performasn gösteren yarışmacılar tulumba tatlısını jüri üyelerinin beklediği gibi yapamadı. Jüri üyeleri 16 yarışmacı arasından Tanya'yı seçti ve mavi takım kaptanı olarak kırmızı tkaımın kaptanını seçti. Peki, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Tanya, tulumba tatlısını en iyi yapan olarak takımını seçti. Mavi takım kadrosunda ; Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah yer alıyor. Oluşturulan takım bir hafta aynı ekiple mücadele verecek.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Rakip takımın seçimiyle kaptan olan Ayyüce'de ekibini belirledi. Takımda Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat ve Celal bulunuyor. Her iki takım da bir hafta boyunca jürinin verdiği görevleri kusursuz şekilde yerine getirmek ve eleme potasına girmemek için üstün performans sergileyecek.