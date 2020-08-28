MasterChef Türkiye'de MasterClass kazananı kim oldu? MasterClass ödülü nedir?

MasterChef'te Somer Şef önderliğinde 16 başarılı yarışmacı MasterClass'da eğlenceli anlar yaşadı. Domates ve biber salçaları ile turşu yapan yarışmacılar, söz konusu tariflerin püf noktalarını ve pratik yapımını öğrendi. 27 Ağustos Perşembe MasterClass'ı kim kazandı?

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Somer Şef'in eğitmenliğinde MasterClass'a katılan kırmızı ve mavi takım yarışamcıları, domates ile biber salçası ve turşu yaptı. Diğer yandan 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların tabak dizaynlarına da değinildi.

Esra'nın önerisiyle domates çorbasının yapılması Somer Şef tarafından uygun görüldü ve MasterClass'ın ikinci oyunu için domates çorbaları değerlendirmeye alındı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu bir sonraki tura geçen altı isim; Esra, Ayyüce, Sefa, Uğur, Celal, Tanya oldu. İlk aşamada başarılı olan 6 yarışmacı ödül için mücadele etti. Son yarışmanın ardından en iyi tabağı çıkaran Ayyüce oldu. Böylelikle MasterClass'ın da kazananı ilan edildi.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Üç farklı ürün ortaya koyan 16 isimden Somer Şef'in verdiği MasterClass'da başarılı olan bir yarışmacı mutfakta işi kolaylaştıran bir mutfak aleti kazandı. MasterClass birincisi çok çeşitli pişirmeye sahip mutfak aleti elde etti.