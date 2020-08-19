MasterChef Türkiye'de kırmızı takım siyah tişört giydi: MasterChef'te siyah önlük ne demek, siyah tişört ne anlama geliyor?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devame derken, kırmızı takımın yeni bölümde giydiği siyah önlükler dikkat çekti. 30. bölümde, önceki gün yaşanan yenilgiyi telafi etmek için var gücüyle çalışan ve enfes tatlar ortaya çıkarmaya çabalayan kırmızı takım siyah önlük giyerek izleyiciyi şaşırttı. Siyah önlük ne anlama geliyor?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlıkta jüri, yarışmacılardan lavantalı ve kabak çekirdekli irmik helvası istedi. Helvayı en iyi yapan Duygu dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme potası için seçtiği ilk isim ise Celal oldu. Ardından yapıaln oylamayla 7 oy alarak ikinci eleme adayı Sedat seçildi.

MASTERCHEF SİYAH ÖNLÜK NE DEMEK?

Salı günü yayımlanan 29. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda iki isimi eleme potasına soktu. Eleme gecesinde takım kaptanı Ayyüce ve diğerleri arasında gergin dakikalar yaşandı ve fikir ayrılıkları olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ayyüce'nin başarılı bir takım kaptanı olmadığı ekip arkadaşları tarafından dile getirildi. Kaptana destek olan tek kişi ise yakın arkadaşı Duygu olmuştu.

Bireysel dokunulmazlığı alan Duygu ise ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi ve Celal, Ayyüce'nin kaptanlığının doğru olmadığını, Barbaros'un kaptanlığa uygun isim olduğunu söyledi. Diğer polemik yaşanan isim ise Sedat oldu.

19 Ağustos'ta ekrana gelen bölümde eleme potasına giren Celal ile Sedat siyah önlük ile yayına çıktı. Sorunlarını çözdüklerini ve bir takım olarak oyuna geldiklerini belirten Ayyüce, potada olan Celal ve Sedat'a destek amacıyla siyah tişörtlerle yemeklerini yaptı.