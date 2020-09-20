MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı izle! MasterChef Türkiye 58. bölümde neler oldu? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler?

58. bölümde yapılan yemekler 9 semtteki evlere gönderildi. Bu yemekler sonucunda 6 aday belirlendi. Peki, 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASI 58. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yarışmacılar yayla çorbası, şekerpare, ıspanaklı gül böreği, hünkar beğendi, gavurdağı salatası ile hünerlerini sergiledi. Belirlenen 9 semte gönderilen yemekler sonucu kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİMLER ELEME ADAYI?

Selim, Sefa ve Tanya Serhat, Özgül ve Berker oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 59. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!