MasterChef Türkiye 58. bölüm fragmanı paylaşıldı! MasterChef takım oyununu kim kazanacak? MasterChef son bölüm izle!

MasterChef türkiye 58. bölümde şeflerin MasterClass'ı ile ekrana geldi. Yarışmacılar eğlenceli dakikalar da yaşadı. Heyecanla beklenen MasterChef 58. bölüm fragmanı da ekrana geldi. İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜM

Seçilen 9 eve yarışmacılar yaptıkları yemekleri götürecek. Tadım sonrası puanlamayı ev halkı yapacak. Tarabya, İstinye, Kadıköy, Sarıyer, Kurtuluş, Ayazağa, Kalamış, Güngören ilçelerinden seçilen evlere yarışmacılar yaptıkları yemeklerini servis edecek. Heyecanlı yeni bölümü ile MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef'in son bölümüne Mehmet Şef'in Tanya'ya söyledikleri damga vurdu. MasterChef 57. bölümünde kırmızı ve mavi takımın sınıf atık konseptinde mücadele verdiği gecede, soğuk veya sıcak başlangıç, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüyü en iyi yapan takım mavi takım oldu. Kırmızı takımda ise dokunulmazlığı kazanan isimEray oldu.